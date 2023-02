All-Jinn fuif die de Scouts Inch Allah in teken van Valentijn

De All-Jinn fuif vindt plaats in Jeugdhuis Nuitgang aan de Waregemsemsesteenweg in Kruishoutem. Lambicious, Employerz, Flashback, DJ All-right & Jonsslekke staan aan de knoppen om de beste muziek te brengen. Deuren openen om 20 uur.

Kaarten kosten 25 euro aan de kassa en 22 euro in voorverkoop. Drankjes zijn inbegrepen.

Door de kleine capaciteit van de zaal is het aantal tickets beperkt. Snel reserveren bij leden van de organiserende Scouts inch Allah Kruishoutem of op de site https://shop.stamhoofd.be/all-jin/ is daarom een goed idee.