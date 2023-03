ACV-afdeling Kruisem vraagt veilige fietsenstalling en oplaadpalen op de carpoolparking aan de E17

“Al ruim 10 jaar volgt de lokale ACV-afdeling Kruisem het project ‘carpoolparking’ aan de op- en afritten van de E17 in Kruishoutem op. De oude carpoolparking was te klein. We hebben dit verschillende keren aangekaart, met uiteindelijk succes: In 2021 werd de nieuwe carpoolparking plechtig geopend, wat we hebben toegejuicht”, blikt Jens Van Heuverswijn ACV-zonepropagandist Vlaamse Ardennen even terug. “Maar”, merkt hij op, “er was ook de belofte om onder meer tien staanplaatsen voor elektrische wagens met laadpalen te voorzien op de carpoolparking”.

En die zijn er nog altijd niet. “We namen contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij lieten ons weten dat de gemeente instaat voor de verdere uitwerking van de fietsenstalling en oplaadpalen voor elektrische voertuigen. We stuurden intussen al twee brieven hierover naar het college van burgemeester en schepenen van Kruisem, maar ontvingen hierop geen reactie. Hopelijk komt dit in de nabije toekomst ook in orde”, klinkt het.