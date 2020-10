7 patiënten van “onvoorzichtige” huisarts uit Kruisem positief getest op corona

Een aantal besmettingen in de gemeente Kruisem kunnen afgelopen week in verband gebracht worden met een huisarts die ook positief testte. De patiënten van de arts die recent nog contact met hem hadden, werden allemaal gecontacteerd. Ze moesten afgelopen weekend een test afleggen in een tijdelijk centrum dat de gemeente Kruisem had ingericht. Zo goed al alle testresultaten zijn intussen bekend en verzameld. Van de 95 mensen die zich lieten testen, waren er 7 positief.

Zeven dagen isolatie

“Zo’n 7 procent van de mensen die zich lieten testen, heeft positief getest. Deze mensen blijven nu in de gebruikelijke isolatie van zeven dagen en worden zo gecontacteerd door het contactonderzoek om ook hun contactpersonen te verwittigen”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. “Bij hoogrisicocontacten zien we doorgaans een positiviteitsratio van 12 à 15 procent, dat ligt hier dus gelukkig een stuk lager. Dankzij het snelle en accurate handelen van de medisch expert van de eerstelijnszone, bijgestaan door de huisartsenkring, het lokaal bestuur en ons eigen contactonderzoek slaagden we erin om de contactenpersonen van de arts op heel korte termijn te informeren en te laten testen. Het aantal besmettingen is beperkt gebleven en we kunnen daarmee deze kleine uitbraak afsluiten en de rust laten terugkeren in Kruisem”, besluit Moonens.