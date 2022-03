500 gratis pakjes friet bij de start van Nokere Koerse

Aardappelverwerker Agristo zal op woensdag 16 maart tussen 11 en 13 uur aan de startplaats van Danilith Nokere Koerse in Deinze 500 gratis pakjes friet aanbieden aan de aanwezige toeschouwers. Bovendien gaat de overige opbrengst integraal naar De Fietsschool.

“De Fietsschool leert mensen fietsen, maakt mensen verkeersvaardiger, traint fietslesgevers en ondersteunt organisaties en gemeenten in de opstart van een lokaal fietsinitiatief” weet Jan Vermeulen (CD&V), burgemeester van de stad Deinze waar de koers start. De frietmobiel zal te vinden zal zijn langs de Brielstraat, naast het stadhuis. “Als organisatie is het tof om te zien dat partners van onze koers elkaar ook onderling vinden en dat daardoor mooie initiatieven op poten worden gezet. Het bewijst nog maar eens de sterke dynamiek binnen ons Danilith Nokere Koerse netwerk”, bedenkt Robrecht Bothuyne, voorzitter van Danilith Nokere Koerse.

Dames om 9 uur

Het wordt op woensdag 16 maart 2022 al vroeg druk aan de startplaats van de wielerklassieker.. De voorstelling van de damesteams op het startpodium begint al rond 9 uur. Om 10.15 uur start de vrouwenwedstrijd. Bezoekers kunnen daarna de sfeer opsnuiven in het rennersdorp op de Markt, de interviews op het startpodium beluisteren en om 12.45 uur de mannen zien vetrekken. Het peloton rijdt dan een korte lokale ronde in Deinze en passeert nog eens over de Markt.