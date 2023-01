15 Belgische en 10 buitenlandse ploegen aan start van Danilith Nokere Koerse voor Juniores

“We kregen niet minder dan 56 aanvragen van ploegen voor onze juniorenwedstrijd. In feite hadden we dus 2 wedstrijden kunnen organiseren. Want er mogen slechts 25 ploegen van 6 renners aan de start verschijnen”, zegt Koersdirecteur Rony De Sloovere.

Nokere Koerse selecteerde de top 15 van de Beker van België van vorig jaar. “De top van de Belgische juniorenploegen kan het dan opnemen tegen een selectief internationaal gezelschap. De andere ploegen komen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Slovenië, Noorwegen, Italië, Polen. Daaronder zijn twee nationale ploegen; van Polen en Slovenië. Ook zijn er juniorenploegen die deel uitmaken van de structuur van bekende profploegen zoals AG2R Citroën of het Noorse Uno-x”, licht de koersdirecteur toe. De volgende editie van Danilith Nokere Koerse voor junioren vindt plaats op zaterdag 11 maart. De renners starten om 14 uur in Deinze en worden in Nokere aan de finish verwacht rond 17 uur.