1,8 promille na tien evenementen: Kruisemse burgemeester Joop Verzele (CD&V) voor politierechter

Eke Totale uitverkoop bij Makro in Eke lokt heel wat volk: “Dit weekend nog hogere kortingen, dan zal je pas stormloop zien”

De Makro-winkels starten vandaag met totale uitverkoop in afwachting van overname. Veel producten staan aan kortingen tot twintig procent. Ook bij de Makro in Eke is dat het geval en dat bracht woensdagochtend heel wat volk op de been. Rond 9 uur was het al zoeken naar een parkeerplaats en vooral in de non-food-afdeling werden de winkelkarren lustig gevuld.

16 november