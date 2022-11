Zorgpunt Waasland start met avondzorg in Kruibeke en Zwijndrecht

Kruibeke/ZwijndrechtInwoners van Kruibeke en Zwijndrecht kunnen voortaan terecht bij Zorgpunt Waasland voor avondzorg. Dat is een nieuwe service in beide gemeenten. “Nu meer en meer mensen op hoge leeftijd langer thuis blijven wonen of na een ingreep sneller het ziekenhuis verlaten, stijgt immers de vraag naar avondzorg”, zegt bestuurder Chris Vermeulen.

Elke inwoner van Kruibeke of Zwijndrecht die nood heeft aan zorg of ondersteuning, kan beroep doen op de avondzorg. Een zorgkundige helpt dan bijvoorbeeld bij aan- en uit- kleden, de hygiënische verzorging, het nemen van de voorgeschreven medicatie, klaarmaken en ondersteuning bij het avondeten en een hartelijke babbel is natuurlijk inbegrepen. In de proeffase is avondzorg mogelijk van 17 tot 20 uur. Later hoopt Zorgpunt Waasland dit uit te breiden tot 21 uur ‘s avonds. Voor alle duidelijkheid: voor specifieke verpleegkundige taken, kan men terecht bij een dienst thuisverpleging.

Minder kopzorgen

In Sint-Niklaas neemt thuiszorgcentrum ‘t Punt nu reeds de avondzorg op zich en nu komt daar Kruibeke en Zwijndrecht bij. In Beveren neemt Familiehulp de avondzorg op zich. Niet alleen voor senioren maar ook voor personen met een niet-aangeboren hersenaandoening is avondzorg meer dan welkom om toch zelfredzaam te kunnen zijn. “Het biedt zowel de betrokken mensen als hun familie heel wat minder kopzorgen”, vindt ook Filip Vercauteren, schepen van welzijn en gezondheid in Kruibeke en eveneens bestuurslid van Zorgpunt Waasland.

Tevreden cliënten

In Sint-Niklaas hebben ze al enkele jaren ervaring met avondzorg. “Er zijn twee avondrondes met zes tot acht cliënten per avond per ronde”, legt coördinator Miet Dehandschutter uit. “Vaak gaat het om mensen die al vrij zware verzorging nodig hebben. Dankzij avondzorg kunnen zij toch thuis blijven wonen. Zo is er een dame met dementie die haar avondeten eet omdat ze compagnie heeft en we samen met haar de krant lezen. Een andere cliënt helpen we bij het omkleden en daarna kijken we samen nog eventjes ‘Thuis’. De tevredenheid over deze service is bijzonder groot.”

Meer info of een aanvraag gezinszorg en/of avondzorg: 03 376 86 87 of thuiszorg.oost@zpw.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.