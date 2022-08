Zomerschool Kruibeke verhoogt kansen van een 60-tal leerlingen

Zomerscholen werden tijdens de coronapandemie op grote schaal georganiseerd in Vlaanderen. Wegens het succes van de voorbijgaande jaren én de weerkerende vraag van de onderwijsraad van Kruibeke, werd besloten dit project in Kruibeke jaarlijks te verankeren. “Zo krijgen Kruibeekse leerlingen met leerachterstand, kansarme of anderstalige leerlingen jaarlijks de kans om de zomerperiode te overbruggen. Het is namelijk net die groep die extra ondersteuning kan gebruiken om in september sterk genoeg in de schoenen te staan voor een nieuw schooljaar”, zegt schepen van welzijn Filip Vercauteren (CD&V).