Winnaars van eerste editie bebloemingswedstrijd in de bloemetjes gezet

De wedstrijd ging van start in juni 2022. De deelnemers waren vrij wat de planten- en bloemenkeuze betreft en konden deelnemen in één of meer wedstrijdcategorieën, namelijk geveltuin, voortuin, en bloempotten of -bakken. Bedoeling van de wedstrijd is inwoners te stimuleren om het straatbeeld in Kruibeke wat te vergroenen. Er waren in totaal 34 inschrijvingen. De 9 winnaars (3 per categorie) namen tijdens de boerenmarkt hun prijzen in ontvangst.