Wilder Eenhoor’n breidt voor tweede editie van vertelfestival aantal locaties uit naar kerk en Graventoren

Wilder Eenhoor’n is een samentrekking van de zin ‘Wil de er één horen?’ maar verwijst ook naar de eenhoorn in het Kruibeeks wapenschild. “Bovenal is het een collectief dat het plezier van het vertellen van verhalen heeft eigen gemaakt”, zegt Steven Smedts. “Een verhaal vertellen is niet zomaar voorlezen uit een boek. Een verteller maakt zich het verhaal eigen en tovert het helemaal om, laat het passen in zijn eigen leefwereld om het vervolgens aan zijn aandachtige luisteraars in geuren en kleuren te vertellen. Vandaag wint het vertellen van een verhaal terug terrein, zelfs in de zakenwereld, onder de term ‘Storytelling’.”

Zes locaties

Ook in Kruibeke zet Wilder Eenhoor’n de kunst van het vertellen terug op de kaart. Vorig jaar vond een eerste editie plaats van een echt vertelfestival met rasechte professionele doorwinterde vertellers en feeërieke locaties zoals de getijdenmolen van Rupelmonde. “Zelfs in het coronajaar 2021 konden we 270 mensen laten genieten van een goed verteld verhaal. Dit jaar proberen we het nog beter te doen. We hebben onze locaties alvast uitgebreid naar zes met de iconische kerk van Rupelmonde en de statige Graventoren als extra toppers.”

40 verhalen

Er zijn niet alleen zes locaties maar ook zes professionele vertellers uitgenodigd met Vlaamse kleppers als de Verhalenkat, de Schobbejak, de Belleman, Veerle Ernalsteen, de VertelSter, Tom Van Mieghem en natuurlijk de eigen Meneer Zee. In totaal zullen er 40 verhalen verteld worden tussen 14 en 23 uur. “De vertellingen zelf zijn opgesplitst in familievertellingen, voor grote en kleine mensen boven de zes jaar, en pittige vertellingen, waarbij de verhaallijn toch complexer, doortastender, misschien zelfs pikanter in elkaar zit”, klinkt het.

Naast de vertellingen kan je ook nog genieten van een drankje bij ‘t Loze Vissertje of een gebakje van de Wereldwinkel. Je kan er zelfs een toeristische uitstap van maken want tussen de locaties zal de Groene Stiltram van W.I.M. pendelen.

Voor tickets en meer info: www.wildereenhoorn.be

Volledig scherm De eigen Meneer Zee is uiteraard opnieuw van de partij. © rv

