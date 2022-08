Wielerfanaten organiseren eerste Strade Crubeca: “Alle ingrediënten voor een gravelcross zijn aanwezig in onze eigen achtertuin”

Gravelcross wint de laatste jaren meer aan populariteit. De wielerdiscipline klinkt bij kenners al jaren als muziek in de oren, mede door de klassieker Strade Bianche. Letterlijk vertaald betekent dit witte wegen, maar het is Italiaans voor grindwegen. De beelden van het opwaaiend stof van het peloton in het Toscaanse landschap zijn legendarisch. Belgische winnaars van de Strade Bianche als Philippe Gilbert (2011), Tiesj Benoot (2018), en Wout Van Aert (2020) zetten de sport ook bij leken op de kaart.

Alle ingrediënten

Men moet echter niet naar het Italiaanse Toscane trekken om gravelcross te beoefenen. Ook iets dichter bij huis is een regio die alle troeven heeft voor deze sport: de Polders van Kruibeke. In het natuurgebied vindt men zowel biljartvlak asfalt van de jaagpaden maar ook schuine graskanten en bovenop de ringdijk is er grind en losse ondergrond. Het idee om hier een gravelcross te organiseren ontstond tussen pot en pint in café Polder Noord. “Ik ben zot van koers en mijn café is langs de polder gelegen”, zegt uitbater Kris Smet. “Samen met enkele lokale ondernemers wilden we in het weekend van de kleine kermis in Kruibeke een koers organiseren. Tijdens een fietstocht is een van ons een gravelstrook tegengekomen. Daar ontstond het idee om een gravelcross te organiseren. De ligging van het café leek ons ideaal en we hebben het geluk dat we een groot deel van onze Kruibeekse polder mogen gebruiken.”

Volledig scherm Aan grind en gravel geen gebrek in de Polders van Kruibeke. © Kristof Pieters

Op zaterdag 24 september 2022 wordt de eerste Strade Crubeca verreden. Naast Kris Smet schaarden ook Daniël Brijs (brouwerij Brixius), Bob Ross (Polder Gin) en oud-wereldkampioen duatlon Koen Maris zich achter het initiatief. Zij krijgen de deskundige hulp van Ramses Ruymbeke, die als peetvader van fietsatelier Fietsgaraasj alles gesmeerd houdt.

Laagdrempelig

Het uitgangspunt van Strade Crubeca is plezier maken. “Hoewel er een podiumceremonie voorzien is, primeert de Olympische gedachte”, klinkt het bij de organisatie. “Iedereen is dan ook vrij om mee te doen, hoe goed of kwaad je fiets of skills dan ook moge zijn. We willen het evenement laagdrempelig houden. De enige vereiste om deel te nemen is dat de kandidaat in Groot-Kruibeke woont. Al worden er wel wildcards voorzien voor uitwijkelingen of mensen die een onweerstaanbare motivatiebrief schrijven.”

Supportersdorp

Op zaterdag 24 september worden twee verschillende wedstrijden gereden. Om 15 uur start de individuele rit. Maximaal zestig deelnemers komen daarbij aan de start en rijden vijf rondjes, waarvan de eerste ronde achter de organisatie om het parcours te verkennen. Elke toer is zeven kilometer lang. Om 18 uur start de estafette. Ploegen van drie tot vijf leden komen dan samen aan de start. Per ploeg rijdt een individu een rondje waarna hij/zij wordt afgelost door een ploegmaat. In totaal worden er vijf rondjes gereden. De start en eindmeet ligt bij Polder Noord dat op zaterdag 24 september omgetoverd wordt tot een waar supportersdorp.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

