Werkstraf voor wietrokende minderjarige die aan de haal gaat met auto van werkgever

Kruibeke/Beveren/Sint-NiklaasEen 17-jarige uit Beveren is veroordeeld tot een werkstraf nadat hij de autosleutels van zijn werkgever in Kruibeke had gestolen, en met de auto was gaan rijden. Toen de knaap door de politie aan de kant werd gezet, verklaarde hij ook nog 3 à 4 joints per week te roken.