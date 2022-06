Wereldfeest Umunsi maakt 20e vreugdedansje

“De 20e editie werd noodgedwongen uitgesteld tot 2022”, zegt Riet Waltens, één van de organisatoren. “De boodschap die we willen uitdragen blijft echter ongewijzigd: iedereen, van gelijk welke nationaliteit, is welkom in Kruibeke. Via Umunsi Mukuru willen we ontmoeting en verbinding bekomen tussen alle inwoners. Want onbekend is onbemind.”

Kruibeke is maar liefst 81 nationaliteiten rijk. Umunsi wil hen allemaal samenbrengen én van elkaars cultuur laten proeven. Dit mag je best letterlijk nemen: heel wat nieuwe Kruibekenaren bereiden al 20 jaar traditioneel lekkers zoals börek, dolma, sarmale, pirozhki…

Op zondag 5 juni kan men van 13 tot 17 uur komen genieten van de ongedwongen sfeer, wereldse muziek, dans en performance, exotische hapjes, workshops… Kundabuffi neemt de aanwezigen mee op een muzikale reis aan de hand van verhalen, voorwerpen en muziekinstrumenten uit de hele wereld. Je kan deelnemen aan interactieve workshops en voor de kleintjes is er kinderanimatie voorzien. “Het wereldfeest is er voor alle inwoners van Kruibeke”, benadrukt schepen van mondiaal beleid Caroline Vermeulen (N-VA). “We vinden het belangrijk dat het feest zo laagdrempelig mogelijk gehouden wordt. De inkom is gratis en hapjes en drankjes worden aan democratische prijzen verkocht.”

‘Umunsi Mukuru’ betekent ‘groot feest’ in het Rwandees. De naam was een suggestie van één van de eerste deelnemers in 2001. Het feest reisde al rond op 5 locaties. Van de kick-off in de tuin van kasteel Wissekerke gedurende 3 jaar, trok het wel 12 jaar naar kasteel Altena. Daarna maakte het 2 pitstops in park Weispoel, streek het 2 jaar neer op het Mercatoreiland en staat het dit jaar paraat op het Sint-Jorisinstituut.