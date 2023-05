WEER. Zo goed als heldere ochtend in Kruibeke

Brand in droogin­stal­la­tie van mestverwer­kend bedrijf Fertikal

Aan de Molenweg in Kallo is dinsdag in de vroege ochtend brand uitgebroken bij het mestverwerkend bedrijf Fertikal. Dit ging gepaard met een zware rookontwikkeling. In de omgeving van het bedrijf kreeg men het advies ramen en deuren gesloten te houden, maar de hinder bleef uiteindelijk beperkt tot het havengebied zelf.