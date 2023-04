WEER. Vanochtend kans op lichte regen en redelijk helder weer in Kruibeke

Drie op vier jongeren rond 3M-fa­briek hebben te veel PFOS in bloed, ouders reageren: “Verhuizen? Hier wordt het tenminste onderzocht”

Jongeren die in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, hebben meer PFOS in het bloed dan hun leeftijdsgenoten elders in Vlaanderen. Dat blijkt uit een bloedonderzoek bij 303 tieners tussen de 12 en 17 jaar. De verhoogde blootstelling kan een effect hebben op de hormonen en het immuunsysteem. Ouders Stefanie (36) en Jeroen (47) reageren op de resultaten: “Wij doen alles wat we als individu kunnen doen.”