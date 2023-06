WEER. Vanochtend kans op helder weer in Kruibeke

Kluis gestolen bij inbraak in garage Ma­tra-Ver­hulst: “Dieven waren enkel uit op geld”

Dieven hebben ingebroken bij garage Matra-Verhulst aan de Gentseweg in Beveren. De daders sloegen toe via de achterzijde van het atelier waar ze een deur forceerden. In het bureel werd een kleine kluis meegenomen. Het is al de derde diefstal bij een garagebedrijf in dezelfde buurt op enkele weken tijd.