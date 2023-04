WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kruibeke

Vandalen vernielen plantenbak­ken en slaan zitbanken kapot in winkelcen­trum: “Terwijl we zoveel moeite doen om straat­beeld op te fleuren”

De handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen is het vandalisme aan de straatdecoratie in het winkelcentrum van Beveren beu. “We doen veel moeite om de omgeving te verfraaien, maar plantenbakken worden omgegooid of men rukt er zelfs gewoon de plantjes uit. In andere gevallen worden ze gebruikt als afvalbak of om sigarettenpeuken in uit te doven. Dit kost ons nodeloos veel inspanningen en geld”, zegt voorzitter Joeri Bryssinck.