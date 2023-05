WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kruibeke

Jaagpad langs Durme blijft jaar afgesloten: “Werfver­keer te gevaarlijk voor fietsers”

Het jaagpad langs de Durme in Elversele is sinds kort afgesloten voor fietsers en wandelaars. De Vlaamse Waterweg is gestart met graafwerken in het Klein Broek. Er komt veel kritiek op het omleidingstraject waarbij de drukke N41 moet gekruist worden. Er komt echter geen aanpassing. Pas tegen februari volgend jaar zal men opnieuw onder de gewestweg door kunnen fietsen.