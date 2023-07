WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Kruibeke vandaag

1.667 bestuur­ders geflitst in juni

Van 1 tot 30 juni 2023 controleerde Politie Waasland-Noord 20.465 voertuigen op hun snelheid. 1.667 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Eén bestuurder reed 133 km/u in de Hoge Watergangweg in Beveren. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.