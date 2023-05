WEER. Redelijk helder in Kruibeke vanochtend

Koli­brietjes brengen musical Pinokkio op de planken

De 110 leerlingen van GO Freinetschool De Kolibrie zijn volop aan het repeteren voor hun versie van de musical ‘Pinokkio’. De regie is in deskundige handen van directeur Sven en leerkracht Selina. “Het is eens iets anders dan het zoveelste schoolfeest”, klinkt het.