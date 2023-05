WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Kruibeke vanochtend

Van Aardbei­fees­ten tot kunstenfes­ti­val: wat te doen dit weekend in Waasland en Dendermon­de

Met het weekend voor de deur is het tijd om plannen te maken. Een middagje poëzie, een bierproeverij of een wijkfeest? Wij zetten alvast een aantal activiteiten op een rijtje. Binnen of buiten, actief of achteroverleunend: Alles kan op zaterdag 20 en zondag 21 mei in het Waasland en de Denderstreek.