WEER. In Kruibeke kans op bewolking vanochtend

Rookontwik­ke­ling door vogelnest in schoor­steen

Dinsdagavond om 20.15 uur werden de brandweerposten van Hamme en Temse opgeroepen voor een schouwbrand in een woning in de Moortelstraat in Tielrode en in de Sint-Annastraat in Hamme. In beide gevallen bleek een vogelnest de boosdoener.