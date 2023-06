WEER. In Kruibeke bewolkt weer vanochtend

Hondenex­per­te Joke Monteny te gast bij Café van Staartjes

Café Van Staartjes is een initiatief van dierenarts Mariella Debille en communicatiedeskundige Luc Olyslager. Regelmatig organiseren ze bijeenkomsten om rond dieren en dierenwelzijn in debat te gaan. Op donderdag 15 juni is Joke Monteny te gast, een topexperte in hondengedrag.