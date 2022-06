Wase Wandelbox bundelt 14 toegankelijke wandelingen in de regio: “Want elke stap telt voor betere gezondheid en mentaal welzijn”

De wandelbox kadert binnen het project ‘10.000 stappen’ en bevat 14 wandelingen doorheen het Waasland. Per stad of gemeente is er één korte en één lange wandeling. “De lange wandelingen focussen op de natuur en het groen. Deze zijn ongeveer 7 km of 10.000 stappen. In deze wandelingen ontdek je de schoonheid van de natuur”, legt Verbeke uit. “De korte wandelingen, van ongeveer 2 km, zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook voor personen in een rolstoel of met een kinderwagen. Genieten van een wandeling moet namelijk mogelijk zijn voor iedereen. Bovendien is elke stap die je zet, een stap in de goede richting voor een betere gezondheid en een beter mentaal welzijn.” Wie liever op stap gaat met de smartphone in plaats van een wandelkaart kan een QR-code scannen voor een digitale versie.