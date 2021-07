Wagen uitgebrand na kleine kettingbotsing op E17 in Kruibeke

De bestuurster van de uitgebrande wagen, een Nederlandse vrouw, zat samen met haar zoontje van 4 in de wagen. Ze reed in op een voorligger toen het verkeer plots vertraagde. De vrouw was naar eigen zeggen even afgeleid. Ze botste achteraan in op een bestelwagen van een Nederlands koppel. Die mensen waren op terugweg naar huis na een vakantie. Achter hen reden vervolgens nog eens vier wagens op elkaar in. In één van die auto’s zat een vrouw die 5 maand zwanger was. De vrouw raakte gewond en werd meteen voor controle naar het Universitair ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Een tweede persoon raakte eveneens gewond. De moeder en kind uit de wagen die vuur vatte, waren in shock. Ook zij werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig konden zij nog op tijd uit de wagen stappen, want die vatte pas enkele minuten later vuur. Het ongeval zorgde voor aanzienlijke verkeershinder. De drie rijstroken waren een tijdlang afgesloten voor het verkeer.