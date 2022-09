Vuurdoop voor Repmond Rock op vernieuwd Mercatoreiland: “Meer aandacht gegaan naar inkleding van festivalterrein”

Met een meer dan uitverkochte VIP voor een 290-tal personen en een duizendtal tickets in voorverkoop zijn de verwachtingen hoog gespannen. “Alleen jammer dat de weergoden ons iets minder gunstig gestemd zijn”, geeft Jan De Cleen toe. “We hebben er enkele jaren geleden bewust voor een openluchtfestival gekozen. Een tent kost al snel 25.000 euro en dat geld willen we liever aan andere zaken besteden. Maar we laten ons zeker niet afschrikken door een spatje regen en we voorzien ook schuilgelegenheid op het terrein.”

Tweede podium

Vrijdag wordt de aftrap gegeven met de gratis afterwork. Vanaf 16 uur gaan de deuren en tapkranen open. De organisatie voorziet ook springkastelen voor de kids en foodtrucks om een stevige ‘fond’ te leggen. Daarna komen een heel reeks dj’s langs zoals Loozit, Amber Broos en Flashback Force. Zaterdag opent het festivalterrein omstreeks 16 uur met doorlopend optredens van live bands en dj’s waaronder Flip Kowlier, RHEA, Soul Shakers en Yves Deruyter. Er is ook een tweede podium in het leven geroepen: Repmond Rave. In die technotent staat lokaal talent klaar.

Ander opstelling

Het terrein krijgt wel een andere opstelling. Het Mercatoreiland werd intussen immers heraangelegd. Het hoofdpodium is lichtjes gedraaid om de ruimte beter te benutten. De ingang van het festivalterrein is ook verschoven naar de fietsdijk die bereikbaar is via de Dijkstraat. Daar zal ook een ruime fietsenstalling geplaatst worden. “Nog een nieuwigheid is ons Repmond Rock café. Men kan van daaruit rustig genieten van een drankje en vanop de dijk het feestgedruis aanschouwen. We hebben bewust wat meer energie en tijd gestoken in de inkleding van het festival.”

Gratis pendelbussen

Omdat de parkeermogelijkheden beperkt zijn in het centrum van Rupelmonde worden er ook gratis pendelbussen ingelegd. Eentje vertrekt vanop de P&R in Melsele en rijdt via Kruibeke naar Rupelmonde en rijdt ook terug. Er vertrekt ook een bus van het festivalterrein richting Temse en Elversele.

Info en tickets: www.repmondrock.be

