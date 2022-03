Voorzorgsmaatregelen tegen PFAS-vervuiling rond brandweerkazerne: “Extra beplanting of houtschors in speeltuin”

Maatregelen op school en kinderopvang

Alle buurtbewoners en eigenaars van een perceel nabij de brandweerkazerne in Kruibeke ontvingen hierover dinsdag een brief met een verduidelijkende kaart waarop de geïmpacteerde zone werd gemarkeerd. “Binnen deze zone bevinden zich eveneens een aantal opvanglocaties voor kinderen, waaronder een school en buitenschoolse kinderopvang”, licht schepen van gezondheid en milieu Filip Vercauteren (CD&V) toe. “Ook hier nemen we specifieke voorzorgsmaatregelen zoals het handen wassen voor het eten of na het buiten spelen. Deze adviezen zullen we ook uithangen aan de publieke speeltuin van de buitenschoolse kinderopvang. Er wordt ook gekeken naar het aanbrengen van extra beplanting of schors, zodat de bodem goed bedekt is.”

Werkzaamheden op de brandweersite

Momenteel is de Hulpverleningszone Waasland bezig met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Nog voor de start werd de werkmethode afgetoetst met een externe bodemdeskundige. “Er is beslist om de aanwezige grond af te dekken en bijkomend zuivere grond aan te brengen. Hierdoor is er geen blootstelling mogelijk met eventueel verontreinigde grond in de lucht. Voor de werken stelt zich dus geen probleem”, vult burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) aan. “Bijkomende onderzoeken op de risicolocaties en in de ruime omgeving zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kunnen de maatregelen aangepast worden. Dan lichten we uiteraard opnieuw alle betrokkenen hierover in. Het is belangrijk er ook rekening mee te houden dat een deel van Kruibeke centrum ook binnen de zone van 10 km rond de 3M-site in Zwijndrecht ligt. Ook hiervoor gelden nog specifieke voorzorgsmaatregelen zoals het consumeren van maximaal 1 eigen geteeld ei per week.”