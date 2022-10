Voorzitter cultuurraad stapt op na rel rond foute winnaar cultuurprijs: “Menselijke vergissing maar meteen neergesabeld”

KruibekeDe Showcarrousel in Rupelmonde heeft de cultuurprijs in ontvangst mogen nemen. Die was per vergissing toegekend aan een andere vereniging. Voorzitter Isolde Coens ging persoonlijk haar fout rechtzetten maar het is meteen ook haar laatste wapenfeit. Ze neemt ontslag als voorzitter van de cultuurraad. “Niet omwille van de fout maar wel omwille van de onheuse reacties.”

De cultuurraad deelt elk jaar prijzen uit aan verenigingen, evenementen en personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel vlak. Tijdens de uitreiking dit jaar liep het echter mis en werd een verkeerde winnaar uitgeroepen. In plaats van Showcarrousel werd de tractorenstoet van Landelijke Gilde bekroond.

Zware kritiek

Achteraf werd de fout ingezien maar in de gemeenteraad trok Louis Verest (SamenVoorKruibeke) fel van leer. “Dit debacle is een Belgenmop”, reageert hij. “In de privé zou dit voldoende zijn voor ontslag.” Verest trok in één lijn ook de geloofwaardigheid van de voorzitter in twijfel. “Want die is partijgebonden. De voorzitter heeft op eigen initiatief een andere winnaar aangeduid. Bij de verenigingen zijn trouwens nog andere klachten te horen.”

Menselijke fout

Voorzitter Isolde Coens betreurt dat er zo’n zware beschuldigingen aan haar adres zijn geformuleerd zonder dat ze de kans kreeg om te reageren. Dat gebeurde nu wel met een brief van de cultuurraad aan de ganse gemeenteraad. “Dit was een menselijke vergissing”, legt ze uit. “De stemming gebeurde al een hele tijd terug en om een of andere reden had ik mijn hoofd gestoken dat Landelijke Gilde als laureaat uit de bus was gekomen. Bij de uitreiking heb ik daarom een verkeerde winnaar genoemd. Een fout die ik achteraf heb ingezien en ook heb hersteld. Ik ben intussen de prijs zelf gaan overhandigen aan de juiste winnaar, mét mijn oprechte excuses.”

Quote Het zijn de giftige reacties en het klimaat van negativi­teit die voor mij nu de spreekwoor­de­lij­ke druppel zijn Isolde Coens, Voorzitter cultuurraad

Bij Showcarrousel zijn ze alsnog dankbaar voor de cultuurprijs. “Het is een mooie erkenning voor een amateurgroep met een 60-tal leden en jaarlijks zo’n 400 toeschouwers. Dit geeft een extra boost voor de show die we elk jaar met veel passie, liefde en plezier opvoeren.” Bij de vereniging is er geen enkele rancune tegenover de voorzitter van de cultuurraad omwille van de fout die gebeurde.

Ontslag

Het weerhoudt Isolde Coens echter niet om toch haar ontslag in te dienen als voorzitter van de cultuurraad. “Iedereen weet dat ik in het bestuur van CD&V zit maar het is omwille van mijn engagement in het verenigingsleven dat ik me ook wou inzetten voor de cultuurraad. Dat wordt nu plots echter allemaal in twijfel getrokken. Het zijn de giftige reacties en het klimaat van negativiteit die voor mij nu de spreekwoordelijke druppel zijn. Voor mij was dit een hobby. En ook de andere leden van de cultuurraad doen dit allemaal vrijwillig. Het is dan ook jammer dat dit onderwerp is geworden van politieke spelletjes.”

