Voormalige boerderij Hof in de Kerckhoek en oud hospitaal onder de veilinghamer

KruibekeDe gemeenteraad van Kruibeke is principieel akkoord gegaan met de verkoop van een aantal gemeentelijke eigendommen. Het gaat om de oude boerderij Hof in de Kerckhoek in Kruibeke, het oud hospitaal in Bazel en een braakliggend perceel grond naast het dorpshuis van Rupelmonde. De verkoop van de oude pastorij van Rupelmonde werd uitgesteld omdat het gebouw gekraakt wordt.

De oppositie in de gemeenteraad gaf niet zomaar een vrijbrief voor de verkoop. Ze eiste en kreeg een aanpassing van de verkoopsprocedure waarbij de gemeenteraad eerst inzage zal krijgen in de plannen van de kandidaat-koper. De gemeente gaat in zee met een externe partner die ervaring heeft in de verkoop van uitzonderlijke gemeentelijke eigendommen.

Hof in de Kerckhoek

Hof in de Kerkchoek © Kristof Pieters

Het eerste stuk patrimonium dat vervreemd wordt is de oude boerderij Hof in de Kerckhoek. Zowel het huis als de bijhorende schuren staan al lang leeg en zijn sterk aan het verkrotten. Er werd in het verleden ook al brand gesticht. De gemeente kocht de boerderij ooit aan met de bedoeling er de buitenschoolse kinderopvang onder te brengen, maar dat plan ging nooit door.

Oud Hospitaal

Oud Hospitaal © Kristof Pieters

Het voormalig Oud Hospitaal achter het OCMW in Bazel is een tweede kankerplek die nooit een gemeentelijke invulling heeft gekregen. Ze werd in 2014 samen met de aanpalende braakliggende grond door de huisvestingsmaatschappij verkocht aan de gemeente. De huisvestingsmaatschappij wou er oorspronkelijk sociale appartementen onderbrengen maar de kostprijs van de verbouwingswerken zou te hoog oplopen. Nu krijgt dus een private ontwikkelaar de kans om er een woonproject te realiseren.

Huis de Mesmaecker

Huis de Mesmaecker © rv

Een derde gemeentelijke eigendom die verkocht wordt, is een braakliggend perceel grond naast Huis de Mesmaecker (dorpshuis) in de Geeraard de Cremerstraat in Rupelmonde. Ook dat terrein ligt er intussen al jaren braak bij en is geknipt voor de bouw van appartementen. De bestaande buitenruimte blijft wel voorzien voor de werking van buitenschoolse kinderopvang en is dus niet in de verkoop begrepen.

Pastorij Rupelmonde

Pastorij Rupelmonde © rv

Een vierde verkoop is voorlopig in de koelkast gezet. Het gaat om de leegstaande pastorij in de Priester Saveynstraat in Rupelmonde. Het gebouw wordt momenteel echter gekraakt en er is dus eerst een uitzetting nodig. Er was ook al ongerustheid ontstaan bij buren waaronder onafhankelijk raadslid Catherine Hermans. De pastorij heeft een grote tuin die grens aan de Ankerstraat. Er zou dus ook een groter woonproject gerealiseerd kunnen worden.