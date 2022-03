Voltallige oppositie stapt op uit gemeenteraad uit onvrede over geheimzinnige communicatie rond fusie

Temse Rijwoning volledig in de as gelegd bij uitslaande brand

In de Phillemon Haumanstraat in het centrum van Temse is in de nacht van zaterdag op zondag een rijwoning volledig vernield door een zware uitslaande brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde ook over op de achterbouw van een woning in de Stationsstraat. Er vielen geen gewonden.

