Vlaamse Waterweg mag opnieuw storten in kleiput: “Volgens onafhankelijke experten is er geen gevaar voor mens en milieu”

De stortplaats werd begin september stopgezet op bevel van Vlaams minister Lydia Peeters na berichten in een Pano-reportage over de overschrijding van normen in het lozingswater. De reportagemakers hadden de hand kunnen leggen op een proces-verbaal waaruit bleek dat er te veel uranium en kobalt in de Schelde werd geloosd. De minister gaf daarop de opdracht om het advies van externe experts in te winnen. Die moesten bekijken of er al dan niet een gevaar is voor de volksgezondheid of de natuur. Ronny Blust en Patrick Meire, beiden hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, brachten intussen hun advies uit. Hun analyse wees uit dat het lozingswater geen gevaar inhoudt voor mens en milieu. Beiden komen tot de conclusie dat de impact van de lozing op beide vlakken zeer beperkt tot nihil is. Door het departement Omgeving werd dan ook akkoord gegeven om de exploitatie van de deponie weer op te starten.