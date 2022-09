Vanaf midden volgend jaar vaste busverbinding tussen Beveren en Kruibeke

De vraag naar een busverbinding tussen beide gemeenten leeft al erg lang en werd ook opgenomen in het nieuw openbaar vervoerplan van de Vervoerregio Waasland. Vooral voor scholieren zou het een goed alternatief zijn voor de fiets in de winter. De nieuwe pendelbus was eigenlijk al gepland voor medio 2022 maar De Lijn heeft het budget verschoven naar 2023.

De nieuwe busverbinding verbindt de Scheldelei in Kruibeke met het station van Beveren. Aanvankelijk staan er twee ritten per richting, in de ochtendspits en avondspits, gepland. Op woensdag wordt er ‘s middags gereden in plaats van ’s avonds. Nadien zal geëvalueerd worden of dit aanbod voldoende is.