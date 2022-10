Vaar gratis mee met de Milieuboot

Tijdens de tocht kom je alles te weten over de dieren en planten in en rond de Zeeschelde en het belang van watersystemen met de bijhorende problematiek. Er zijn twee tochten met maximaal 60 personen per tocht: in de voormiddag van 10 tot 13 uur en in de namiddag van 14 tot 17 uur. Vertrek en aankomst is aan de steiger in Rupelmonde. Inschrijven via de Milieudienst (milieu@kruibeke.be of 03 740 36 90) met vermelding van de namen van de deelnemers, je eventuele voorkeur voor het tijdstip en je contactgegevens. Deze tochten worden door de gemeente Kruibeke gratis aangeboden aan de inwoners.