Uitbater gezocht voor cafetaria van sporthal De Dulpop

Temse Laatste kasseien verdwijnen uit centrum, daarna éénrich­tings­ver­keer rond Markt: “Meer comfort bieden voor fietsers”

De Kamiel Wautersstraat in Temse wordt vanaf dinsdag 7 juni opgebroken. De kasseien maken plaats voor een wegdek in uitgewassen beton. De werken zullen tot eind juli in beslag nemen. Na afloop wordt de omgeving een fietszone en krijgt de Markt definitief een éénrichtingsregime.

6 juni