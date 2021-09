Twee voertuigen over de kop na aanrijding op E17, zware verkeershinder

Kruibeke Voor twintigste jaar op rij herdenkt Kruibeke alle slachtof­fers van veilig­heids­dien­sten

11 september Voor de twintigste keer op rij is in Kruibeke op 11 september een herdenking gehouden voor alle slachtoffers van veiligheidsdiensten. Aan het gedenkteken in de Holsthumstraat vond een serene hulde plaats met het aansteken van de vlam en het neerleggen van een bloemenkrans.