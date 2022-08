Twee nieuwe telgen voor reuzenfamilie van ‘t Schelleke: “Nieuwe traditie van reuzenhoofden om Repmondeneirs te vereeuwigen”

RupelmondeTijdens het komende weekend, van 6 tot en met 8 augustus 2022, vormt de oude schipperswijk ‘t Schelleke in Rupelmonde vormt van 6 tot 8 augustus opnieuw het decor voor de gelijknamige feesten. Naast de traditionele reuzenstoet, ambachtenmarkt en vuurwerk zijn er dit jaar opnieuw enkele bijzonderheden: de voorstelling van twee nieuwe telgen in de reuzenfamilie én bezoek van Spaanse reuzenvrienden.

Het Schelleke is de oudste en meest volkse wijk van Rupelmonde. Hier woonden vroeger vissers, vrijzinnige arbeiders en schippers. Het wijkfeest gaat terug tot 1776. Na de Tweede Wereldoorlog werden deze feesten verschoven naar het eerste weekend van augustus. Dit jaar wordt de 74e editie georganiseerd van de Schellekesfeesten

“Doorheen de jaren zijn folklore en reuzen een belangrijk onderdeel geworden in onze vereniging, we bezitten er maar liefst zeven”, zegt Jasper van Hoey van vzw ‘t Schelleke. “Het onderhoud hiervan is, naast de organisatie van de feesten, dé belangrijkste doelstelling van onze vereniging.

Traditionele reuzencultuur

De bekendste reus is die van Mercator. Deze werd in 1994 gebouwd ter gelegenheid van het internationaal Mercatorjaar. Door de constructie uit ijzer werd deze reus al snel op wielen geplaatst. In 2019 werd beslist een volledige nieuwe reus te bouwen volgens de oorspronkelijke bouwwijze met onder meer een rieten mand. “Hierdoor is het mogelijk om de reus te dragen en hem te laten dansen. Met de bouw van de nieuwe Mercator kreeg de vereniging er een derde doelstelling bij, namelijk het behouden van de traditionele gedragen reuzencultuur die in Vlaanderen steeds meer verdwijnt”, legt Jasper uit.

De Opsinjoor

De reuzenfamilie breidt dit jaar uit met maar liefst twee telgen Sanderke Deyaert en De Opsinjoor. “De Opsinjoor doet na meer dan 70 jaar opnieuw zijn intrede in ons dorp. Dergelijke pop, die een kwade dronkenman voorstelt, werd vroeger door schippers gemaakt. Ze zwierden ze op de tonen van de muziek in de lucht. Op die manier ging men van café tot café. In die tijd werd jaarlijks een nieuwe pop gemaakt, maar anno 2022 stellen we een mooie, blijvende pop voor die voor vele jaren mee kan gaan.”

Sanderke Deyaert

Een tweede reus is gemaakt naar het evenbeeld van dorpsfotograaf Sanderken Deyaert. Toen zijn kleinzoon Alex vorig jaar met pensioen ging, kwam er een einde aan een traditie van bijna een eeuw. Er is niet gekozen voor een traditionele reus maar wel voor een ‘cabezudo’ of ‘een reuzenhoofd’. “Een cabezudo wordt op het hoofd van een volwassen persoon geplaatst”, legt Jasper uit. “Met dit project leggen we de basis van een echt reuzenhoofdengroepje dat we doorheen de jaren hopen uit te bouwen. Een groepje van belangrijke, soms vergeten, Repmondeneirs wiens verdiensten vereeuwigd mogen worden.”

Spaanse vrienden

Voor dit laatste project zocht de vzw expertise in het walhalla van de reuzencultuur, namelijk Spanje. Naar aanleiding van die samenwerking verwelkomt Rupelmonde dit weekend voor het eerst Spaanse reuzen met een gezelschap uit Catalonië. “Spanje kent net zoals België en Noord-Frankrijk een rijke reuzencultuur, maar verschilt ook sterk. De bouwstructuur, manier van dansen én de muziek zijn echt uniek.”

Zaterdag worden de Spaanse reuzen en de twee nieuwe telgen van de eigen familie voorgesteld vanaf 14 uur. Om 22.45 uur is er een muzikaal vuurwerk boven de Schelde. Zondag 7 augustus is er de internationale reuzenstoet om 16.30 uur. Maandagavond om 19 uur is er ook nog een muzikale taptoe met ballons.

