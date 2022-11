Twee minderjarigen van 12 en 14 jaar betrapt bij graffitispuiten: “Daders op alternatieve manier bestraffen”

De graffitiplaag in Rupelmonde sleept al een hele tijd aan. In juni dit jaar trok burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) nog aan de alarmbel. Er gaat geen dag voorbij of er wordt wel ergens een stuk straatmeubilair beklad. De spreekwoordelijke druppel was het vandalisme bij de gloednieuwe elektriciteitskasten op het Mercatoreiland. Het duurde welgeteld één dag of ze stonden ook volgeklad. De burgemeester besliste daarop om de gemeentelijke diensten te laten ophouden met het verwijderen van graffiti tot de daders gevat waren.

Dat is nu gebeurd. Twee minderjarigen werden op heterdaad betrapt. Het gaat om twee jongens van amper 12 en 14 jaar. “Ze hebben zichzelf de das omgedaan met hun ‘tag’ want die komt telkens terug”, zegt de burgemeester. Het college besliste intussen om een raadsman aan te stellen. “We stellen ons burgerlijke partij zodat we inzage kunnen krijgen in het dossier. Het is niet de bedoeling om de jongeren aan de schandpaal te nagelen en evenmin om hen te vervolgen maar we willen een alternatieve bestraffing voorstellen door hen aan het werk te zetten bij de opkuis van het openbaar domein.”

Of de graffitiplaag nu een halt is toegeroepen, valt nog af te wachten. “Vermoedelijk zijn de twee niet de enige die zich aan graffiti hebben bezondigd”, denkt Van Laere. “Het aantal vaststellingen is wel gevoelig verminderd maar ik herhaal mijn oproep aan de bevolking om de sociale controle zeker aan te houden.”

