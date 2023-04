Twaalf uur nadat tankwagen kantelde, is E17 eindelijk opnieuw open: verkeer kan door over twee rijstroken

Biblio­theek opent deuren van nieuwe stek in kerk: “Zonder structure­le verbouwin­gen de ideale nevenbe­stem­ming”

In Kallo moet men voortaan naar de kerk om een boek te ontlenen. De bib opende de deuren van het nieuwe filiaal dat werd ingericht in de twee zijbeuken. Schepen Ingeborg De Meulemeester (N-VA) is tevreden over het eindresultaat: “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe we een kerkgebouw optimaal kunnen benutten.”