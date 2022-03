Toeristisch magazine ‘Uit in Kruibeke’ in nieuw jasje gestoken

“Gastvrij, het zit in onze natuur” is de nieuwe slogan van Toerisme Kruibeke. De lezer maakt kennis met de historische gebouwen in Kruibeke: kasteel Wissekerke dat zich ontpopt tot een totaalbeleving, het schitterende uitzicht dat je hebt vanop de Graventoren en de laatste werkende getijdenmolen van Vlaanderen. De Polders van Kruibeke worden mooi in beeld gebracht als oase van rust, maar ook als vernuftig beschermingsmechanisme tegen wateroverlast.

Verder worden vijf verborgen parels verklapt, maar ook waar je naar hartenlust kan stappen en trappen en hoe je je groepsbezoek het beste plant. Dat Kruibeke bruist, vind je terug in de kalender met de grote zomerevenementen en in het overzicht waar je aan tafel kan gaan. Alle praktische informatie mét kaart staat handig samen achterin.

Het gratis magazine wordt vanaf 22 maart verdeeld via de ondernemers in de gemeente en via de toeristische partners van Kruibeke. Je kan jouw exemplaar ook bestellen via toerisme@kruibeke.be of via tel. 03 740 02 17.