Toerisme Vlaanderen ontvangt sleutels getijdenmolen en Graventoren: “Troeven uitspelen bij bezoekers uit binnen- én buitenland”

Toerisme Vlaanderen heeft de sleutels in handen gekregen van de getijdenmolen en de Graventoren in Rupelmonde. Bedoeling is om op beide sites het verhaal van Mercator en van de Scheldevallei nog beter bekend te maken in binnen- en buitenland. “ Zowel de getijdenmolen als de Graventoren zijn symbolen van een tijdperk waarin Rupelmonde centraal stond in de handel met gans Vlaanderen, maar ook in de verdediging ervan”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

De getijdenmolen en de Graventoren zijn zowat de bekendste erfgoedsites van Kruibeke. Toerisme Vlaanderen krijgt de getijdenmolen, de molenaarswoning en het voormalig infokantoor voor 27 jaar in erfpacht van het Lokaal Bestuur Kruibeke. Daarnaast krijgt het ook de Graventoren die in privé-eigendom is van de familie Oste in erfpacht voor een periode van 40 jaar.

Toerisme Vlaanderen wil niet alleen de beide sites zelf klaar maken voor de toekomst, het is ook de bedoeling dat ze vanaf 2025 het verhaal zullen tot leven brengen van één van de grootste Vlaamse meesters van de wetenschap: cartograaf Gérard De Cremer, beter bekend als Mercator.

Mercator

“De herbestemming van de getijdenmolen en de Graventoren in Rupelmonde is één van de projecten waarmee we onze erfgoedtroeven een nieuwe en waardevolle toekomst wensen te bieden. Deze sites herinneren niet alleen aan één van onze grootste Vlaamse helden uit het verleden, Mercator, pionier van de cartografie en de wereldatlas, maar ook aan de bijzonder rijke geschiedenis van de Rupel en de Scheldevallei. Zowel de getijdenmolen als de Graventoren zijn symbolen van een tijdperk waarin Rupelmonde centraal stond in de handel met gans Vlaanderen, maar ook in de verdediging ervan. Het is één van die troeven die we in de nabije toekomst willen uitspelen tegenover bestaande én nieuwe bezoekers uit binnen- en buitenland”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Volledig scherm getijdenmolen mercatoreiland © Kristof Pieters

Herbestemming

Momenteel loopt onder impuls van Toerisme Vlaanderen een participatief toekomsttraject waarin bewoners en geïnteresseerden uit de gemeente Kruibeke en talrijke andere (lokale) partners uitgenodigd zijn om mee na te denken over de herbestemming van de getijdenmolen en de Graventoren. Concreet wil dit zeggen dat de herbestemming van beide sites een meerwaarde moet betekenen niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de lokale bewoners en ondernemers en voor de plek zelf.

“Wat we precies gaan doen met de getijdenmolen en de Graventoren weten we op dit moment nog niet, want het is niet zo dat we een kant-en-klaar scenario in onze schuif hebben liggen. Het is onze bedoeling om de herbestemmingsplannen samen met de lokale gemeenschap te laten rijpen en groeien tijdens het participatief toekomsttraject”, besluit Peter De Wilde, CEO ad interim Toerisme Vlaanderen.

