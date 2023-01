Toerisme Vlaanderen krijgt historische getijdenmolen en Graventoren in erfpacht: “Inwoners inspraak geven bij nieuwe bestemming”

Kallo Verbou­wings­wer­ken gestart aan woonzorg­cen­trum Boeyé-Van Landeghem: nieuw onthaal en extra leefgroep

In het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo is een aannemer gestart met verbouwingswerken. Er zal op de gelijkvloerse verdieping een onthaalruimte worden ingericht en op de bovenverdieping komt een nieuwe leefgroep.

19 januari