Taxi Service Kruibeke staat al 35 jaar klaar om minder mobielen te vervoeren: “Onze nut meermaals bewezen tijdens recente vaccinatiecampagne”

“Het opzet was toen - en vandaag nog steeds - het rondrijden van mensen die zelf niet meer mobiel zijn”, leggen ze uit. “We doen dit zowel met onze eigen wagen als met de Mobibus. “Elk jaar rijden we om en rond de 20.000 kilometer met alle vrijwilligers, maar het afgelopen jaar was het wel uitzonderlijk druk. We hebben toen 933 ritten gedaan, goed voor 24.652 kilometer. Vooral tijdens bij de vaccinatiecampagne hebben we ons nut meermaals bewezen. Met de Taxi Service hebben we 187 ritten verzorgd van en naar het vaccinatiecentrum, goed voor zo’n 5.000 km. Daarbovenop komen in dezelfde periode ook nog eens 96 ritten van de Mobibus, nog eens 2.406 km. In totaal hebben we hierbij 303 personen vervoerd voor een coronaprik. Velen onder hen zijn intussen permanente gebruikers geworden van onze organisatie.”