Stortplaats in kleiput tijdelijk stilgelegd door minister

Tielrode ‘Muur van Tielrode’ na tien jaar onder de sloophamer: “Het was een attractie maar dan toch liever een voetpad”

De inwoners van Tielrode keken er niet meer van op maar voor veel bezoekers was het een surrealistisch beeld: een muur van tien meter hoog die dwars op het voetpad stond. Dit was het gevolg van een juridisch dispuut tussen de twee aanpalende eigenaars. Met de heraanleg van de Antwerpse Steenweg is nu toch een akkoord bereikt.

16:49