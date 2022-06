Sterrenrestaurant Hofke van Bazel opent luxueus gastenverblijf: “Onthaasten in alle privacy”

Beveren IN BEELD. Veel volk op zonovergo­ten start van Baloise Belgium Tour

De Grote Markt van Beveren was donderdagmiddag het decor voor de start van de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour. Dankzij het mooie weer was de opkomst groot. Ook het rennersdorp op het Gravenplein had veel bekijks.

