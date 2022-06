Sterren in het Park ruilt park voor grasveld naast sporthal

Beveren/Zwijndrecht Gratis op consulta­tie in wijkgezond­heids­cen­trum De Link: “Lage drempel voor kansarmen maar ook oplossing voor huisartsen­te­kort”

De bouw van het nieuwe wijkgezondheidscentrum De Link in Beveren zit in een eindfase. Vanaf oktober kan iedereen er gratis op consultatie gaan. Dat is drempelverlagend voor mensen met een krap budget maar ook een oplossing voor het nijpende tekort aan huisartsen. Er is intussen al een eerste dokter aangeworven. In de toekomst zullen er nog andere zorgverleners aan de slag gaan.

19 juni