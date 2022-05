Start-up Blitz Power wint designprijs met hippe laadpalen: “Ook de looks van een laadpaal zijn belangrijk”

KruibekeEen internationale jury van 75 designexperten heeft het Kruibeekse Blitz Power bekroond met een belangrijke award voor het ontwerp van laadpalen. Alexander Hertsens (30) richtte het bedrijf pas in mei vorig jaar op en tegen eind dit jaar zullen er al 1.400 laadstations geïnstalleerd zijn. “Steeds meer bedrijven willen laadpalen die eyecatchers zijn, liefst ook in de eigen bedrijfskleuren en bijhorende logo.”

Alexander Hertsens is de tweede generatie van Hertsens Transport uit Kruibeke. “Ik zat dus al in de transportsector en volgde de ontwikkelingen van elektrisch rijden op de voet”, legt hij uit. “Mijn grote passie is echter productontwikkeling. De combinatie van die twee heeft geresulteerd in een laadpaal waarbij er niet alleen aandacht is gegaan naar het functionele maar ook naar het esthetische. We willen ons onderscheiden met een elegant ontwerp dat gepersonaliseerd kan worden volgens de wensen van de klant. Ook de looks zijn immers belangrijk. De laadstations hebben een stevige aluminium behuizing en zijn verkrijgbaar in om het even welk kleur. We kunnen er ook het logo op aanbrengen van een bedrijf.”

Prestigieuze designprijs

Blitz Power zag intussen zijn laadstations bekroond met een IF Design Award. Deze award is één van de meest prestigieuze en gegeerde internationale designprijzen. De vakjury prees het verfijnde en functionele design en het gebruik van duurzame en kwalitatieve materialen. “We zijn blij met deze internationale erkenning”, zegt Alexander. “We willen ons onderscheiden met onze laadinfrastructuur. Het moeten eyecatchers zijn. Deze award is dan ook een bewijs dat we op de goede weg zijn aangezien het om één van de meest gegeerde designprijzen ter wereld gaat.”

Volledig scherm Productspecialist bij Blitz Power Ewout Verhulst © rv

Duurzaam

Het ontwerp van de Blitz Power Station is van de hand van ontwerper Mathias De Winter. Het is niet alleen mooi om zien maar ook duurzaam. “Er worden vandaag nog te weinig producten ontworpen worden die echt rekening houden met het verlagen van hun ecologische impact”, klinkt het. “We ontwikkelden het laadstation zodat het eenvoudig te upgraden en te repareren is. Na haar levensloop kunnen de onderdelen mooi van elkaar worden gescheiden voor recyclage of zelfs voor hergebruik.”

Snelle groei

Een succesformule die werkt want Blitz Power zal na één jaar al een omzet halen van 2,8 miljoen euro en zo’n 1.400 laadstations geplaatst hebben. “Dit aantal moet elk jaar verdubbelen”, vervolgt Alexander. “Vandaag telt Blitz Power al 9 werknemers. Om op de snelle groei in te spelen, zijn we nog op zoek naar zo’n 5 extra collega’s. Vanaf 2026 zullen enkel volledig elektrische bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn. Daarom verwacht ik dat vrijwel alle bedrijven hun wagenpark zullen elektrificeren. Als heel België vol zal staan met laadpunten, waarom zouden dit dan geen mooie mogen zijn?”

Volledig scherm Het kantoor van Blitz Power in Kruibeke. © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv