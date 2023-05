Spektakel in natuurgebied: Elia plaatst met helikopter bakens op hoogspanningslijnen. “90% minder kans dat vogel tegen kabel vliegt”

50 Tinten Brijs brengt ‘bis’ in JOC De Nartist na afgelaste Winterhap­pe­ning

Hoewel de temperaturen stilaan opklimmen kan men woensdag toch nog een heuse winterhappening meemaken in JOC De Nartist in Temse. Het gaat om een uitgestelde editie van het concert van de coverband 50 Tinten Brijs dat eind vorig jaar door het barre winterweer geannuleerd was.