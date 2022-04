Sophie (30) blaast als derde generatie vernieuwing in Bloemenpaleis Van Goeye: “Niet enkel workshops maar een totaalbeleving geven”

KruibekeHet Bloemenpaleis van Goeye in Kruibeke bestaat al meer dan zestig jaar. Het zag er even naar uit dat er geen opvolging meer zou zijn maar de groene vingers namen nu ook de bovenhand bij Sophie Van Raemdonck (30), de derde generatie. Ze blaast de zaak meteen ook vernieuwing in en liet een serre bouwen om workshops te geven.

De bloemenzaak is in Kruibeke al sinds 1960 een begrip. De winkel werd opgericht door Achiel Van Goeye en Christina Heyndrickx. Rond de eeuwwisseling stapte dochter Carla Van Goeye mee in de zaak. Haar echtgenoot Johan specialiseerde zich in tuinaanleg. Hun dochter Sophie hielp wel vaak mee maar koos uiteindelijk voor een opleiding toerisme. “Ik heb drie jaar in het buitenland gewerkt en de laatste jaren in eigen land in een reisbureau. Twee jaar geleden viel de sector helemaal stil door corona. Ik voelde het daarvoor echter al kriebelen om iets met bloemen te doen. Twee jaar lang heb ik bij Syntra een opleiding gevolgd.”

Bloem & Praal

Sophie werkt nu parttime samen met haar moeder in het Bloemenpaleis maar richtte ook haar eigen zaak Bloem & Praal op. “Met dat bedrijf richt ik me vooral op huwelijken en events. Dat gaat van het samenstellen van een bruidsboeket tot het aankleden van een zaal met bloemstukken. In de winkel stellen we ook wel boeketten samen maar bij Bloem & Praal probeer ik dat toch naar een hoger niveau te tillen.”

Workshops in De Serre

Achter de bloemenzaak in de Lanestraat opende nu ook De Serre. “Op deze locatie ga ik workshops geven”, legt Sophie uit. “Ik ben destijds in het toerisme gestapt omdat ik erg sociaal ben en graag mensen om me heen heb. Dat miste ik enigszins in deze stiel. Daarom ontstond het idee om workshops te geven. Ik wil er wel een totaalbeleving van maken en dit combineren met een glaasje cava, een kop koffie, een lekker ontbijt of een gezellige high tea. Hiervoor werk ik samen met andere lokale, vooral vrouwelijke ondernemers. Dit zorgt voor leuke kruisbestuivingen. En de deelnemers gaan altijd naar huis met een mooi bloemstuk.”

Beleving

In De Serre kan Sophie kleine groepen ontvangen van 8 tot 15 personen. “Voor mij is dit de ideale combinatie. Alleen de winkel uitbaten zou iets teveel routine zijn. Ik kan nu mijn creatief ei kwijt en tegelijk geef ik mijn kennis door aan anderen. Ondertussen kan er gezellig gebabbeld worden. Ik stel de ruimte ook ter beschikking voor andere activiteiten. Zo vond er intussen ook al een yogasessie plaats. Volgens mij is dit ook de manier waarop winkels er in de toekomst zullen uitzien. Klanten zoeken meer en meer naar beleving en dat gaan ze hier zeker vinden.”

