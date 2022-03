Solidariteitsactie voor gezin dat alles kwijtraakte in brand: “Zelfs met zware brandwonden probeerde Jorg huis nog te blussen”

BazelVrienden en buren van Jorg Geenen (33) en Serpil De Coninck (30) uit Bazel zijn met een solidariteitsactie gestart nadat een zware brand zondag hun woning heeft verwoest . “We zijn dankbaar voor de steun, want we hebben bijna niks meer kunnen redden”, getuigt Serpil. “Maar ik hoop in de eerste plaats dat Jorg herstelt van de zware verwondingen die hij heeft opgelopen.”

Serpil en haar zevenjarig dochtertje Demi waren beneden in huis toen het vuur zondagmiddag op zolder uitbrak. “We weten eigenlijk nog altijd niet wat er precies is gebeurd”, vertelt Serpil. “Het dak is recent vernieuwd en Jorg was zondag bezig met nog wat kleine afwerkingen. We hoorden plots een knal van een kleine ontploffing. Jorg was getroffen door een steekvlam en werd door het trapgat naar beneden geslingerd. Hoewel hij hierbij zware verwondingen opliep, is hij wel nog op het dak gekropen om te blussen terwijl ik ons dochtertje in veiligheid bracht.”

Zwaargewond door steekvlam

Wellicht was het de adrenaline die Jorg nog de kracht gaf om te proberen blussen. Hij werd door de hulpdiensten nadien overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Serpil kon haar man ’s avonds kort al even zien. “Hij is er erger aan toe dan we aanvankelijk dachten en ligt nog altijd op de afdeling Intensieve Zorgen”, vertelt ze. “Zijn gezicht is volledig ingezwachteld. Ik weet nog niet hoe erg de brandwonden zijn, maar zelfs zijn wimpers en wenkbrauwen zijn verschroeid door de steekvlam. De dokters onderzoeken nu of zijn longen niet zijn geraakt. Hij is bij bewustzijn, maar krijgt medicatie om de pijn te verzachten.”

Volledig scherm Serpil en haar dochtertje Demi worden voorlopig opgevangen bij familie. © rv

Crowdfunding

Ondanks het snelle optreden van de brandweer, is het huis van het jonge gezin volledig verwoest. Om de ergste nood te lenigen, is er intussen een crowdfunding opgestart. Het initiatief komt van Aline De Backer, die Serpil kent van aan de schoolpoort. “Onze dochters zitten in dezelfde klas”, legt ze uit. “Ik ken hen als mensen met een gouden hart die altijd klaar staan om anderen te helpen. Daarom dat we nu heel graag hun zorgen wat willen verlichten door een steunactie op te zetten. Doordat Jorg in het ziekenhuis ligt, valt alles immers op de schouders van Serpil. We willen het hen iets makkelijker maken om zo snel mogelijk een nieuwe start te kunnen maken.”

Alles kwijt

De komende dagen worden moeder en dochter bij familie opgevangen. “Maar we gaan wel zo snel mogelijk op zoek naar een noodwoning”, vervolgt Serpil. “Ik ben enorm dankbaar voor de vele steun. Dat is hartverwarmend, want we zijn bijna alles kwijtgeraakt in de brand. We zijn uiteraard wel verzekerd, maar het vraagt tijd om dat allemaal in orde te brengen. Bovendien heb ik een nagelstudio in bijberoep en dat moet ik noodgedwongen nu ook tijdelijk stopzetten. Maar mijn grootste bekommernis is momenteel natuurlijk het herstel van mijn echtgenoot. Al het materiële kan vervangen worden, maar ik wil nu liefst ons gezin zo snel mogelijk herenigd zien.”

Het gezin financieel steunen kan via https://www.gofundme.com/f/steunactie-voor-jorg-serpil-en-demi. Mensen die de getroffen familie andere hulp kunnen aanbieden, kunnen contact opnemen via steunjorgserpildemi@gmail.com