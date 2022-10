Sint-Petruskerk wordt avondje cinemazaal

Onder de slogan “Movie at the Church” werd de Sint-Petruskerk zaterdagavond even een heuse cinemazaal. Zo’n honderdtal aanwezigen genoten van de jeugdfilm “Hopper en de hamster der duisternis”. Voor iedere aanwezige was er ook een goodiebag. “De inkom was gratis maar we gaven wel de mogelijkheid tot een vrije bijdrage ten voordele van Welzijnschakels De Opstap”, klinkt het bij voorzitter Thomas Laureys. “De opbrengst van alle giften gaat integraal naar het Sinterklaasfeest van deze armoedebeweging.”